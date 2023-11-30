Marmaris Kaymakamı Kaya basın mensupları ile asayiş toplantısında buluştu

Muğla'nın Marmaris İlçesi Kaymakamı Nurullah Kaya ve Başsavcı Turgay Karabulut, ilçe emniyet, jandarma ile sahil güvenlik birimleri eşliğinde kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya gelerek asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Muğla'nın Marmaris İlçesi Kaymakamı Nurullah Kaya ve Başsavcı Turgay Karabulut, ilçe emniyet, jandarma ile sahil güvenlik birimleri eşliğinde kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya gelerek asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ilçedeki bir otelde düzenlenen Marmaris'in genel asayiş işleyişi ile ilgili toplantıda; trafik denetimleri, suç oranları, düzensiz göçle mücadele ev kiraları, imar durumları ve 56 kilometrelik Bozburun Su Projesi gibi konular konuşuldu. Kaymakam Kaya 7 gün 24 saat esası ile çalıştıklarını belirterek, "Bizim asli görevimiz emniyet ve asayiş, kurumlar arası disiplinler içerisinde uyumun sağlanması ve bunların koordinasyonu devam ettirilmesidir. Devlet tüzel kişiliği altında Marmaris'in huzuru ve temin edilen güvencelerinin sürdürülebilmesi için de çalışmaları koordine etmek. Bu doğrultuda emniyet ve kolluk ekiplerimiz sahada çalışırken bizler de görevimizi yapıyoruz. Başsavcımız ve adliyemizin diğer mensupları da gayretle, çalışmalarla adaletin tecellisini ve güveni tesis ediyorlar" dedi.

"Amacımız kimseye ceza kesmek değil"

Kaymakam Kaya Marmaris'in trafik sorunları ve özellikle kullanımı yoğun olan motosiklet ve kask uygulamaları ile ilgili, "Amacımız kimseye ceza kesmek değil. Ancak trafikte meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve olan kazada can kaybının en aza indirilmesi" diyerek vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve kask kullanımı konusunda dikkatli olmaya davet etti.

İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk de, "İlçe merkezlerinde trafik denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Özellikle kask uygulamalarında hem sahada ekiplerimiz, hem de kameralar ve drone ile takiplerimiz devam ediyor" dedi.

Kırsal mahallelerde kask kullanımı yaygınlaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, "Kırsal mahallelerde yapılan trafik denetimlerinde en büyük sorunlardan biri kask kuralına uyulmaması. Sürücüleri kask takmaya yönlendirmek için eğitimlerimiz ve uygulamalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaymakam Kaya düzensiz göç ile ilgili mücadelenin devam ettiğini ve tüm kara geçiş yolları ve güzergahlarının kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altında olduğunu söyledi.

Artan nüfusla birlikte ev sorunlarının da devam ettiği Marmaris'te Armutalan Mahallesi'nde imar çalışmalarının sonuca yaklaştığı ifade eden Kaymakam Kaya kamu personelinin kalacak yer sorunu ile ilgili çözüm yolları bulacaklarını da belirtti.

Beldibi Mahallesi'nde inşaatı devam eden hastanenin elektrik konusundaki sorunlarının çözüldüğünü ve önümüzdeki Şubat ayı gibi hizmete başlayacağını da ileten Kaya, yakın bir zamanda hastane ziyareti yaparak son durumu bildireceğini açıkladı.

"Suç oranlarında düşüş var"

Turizmin gözde kentlerinden olan, yazın yerli ve yabancı turistler ile nüfusunun neredeyse üç katına çıkan Marmaris'te ki suç ve ceza oranları ile ilgili Emniyet Müdürü Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Çam suç ve suçluya yönelik çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, 2023 yılında suç işleme sayılarında geçtiğimiz yıllara oranla ortalama yüzde 15 düşüş yaşandığını açıkladı.

Toplantıda kişilere karşı işlenmiş suçlarda 2022 yılına göre yüzde 12.29, malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2022 yılına göre yüzde 13.52, millete ve devlete karşı İşlenen suçlarda 2022 yılına göre yüzde 50, topluma karşı işlenmiş suçlarda 2022 yılına göre yüzde 2.58, terör suçlarında 2022 yılına göre yüzde 33.33 azalış görüldüğü açıklanırken, uluslararası suçlarda 2022 yılına göre yüzde 34.15 azalış, 2022-2023 yılları suç durumlarında toplam yüzde 14.96 azalış görüldüğü belirtildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, "İlçedeki suç teşkil eden sorunların kolluk kuvvetleri ile anında müdahale edilip, yargı makamımız kanunlar çerçevesinde karar verir. Suç önlemenin yanı sıra şikayetleri de değerlendirme çalışmalarını yine yapmaktayız" diyerek suç ve suçlular ile mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiğini iletti.

"150 yıllık su sorununa 55 kilometrelik su borusu ile çözüm bulunacak"

Yapılan asayiş basın toplantısına Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri ile yüklenici firma da katıldı. Bozburun su hattı yüklenici firma yetkilisi inşaat mühendisi Ercan Aytekin, "Projemiz; İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt ve Bozburun'a su hattı götürmektir. Yaklaşık 55 kilometrelik bir boru hattı döşenecek ve projeyi bitirme tarihimizi Haziran olarak düşünmekteyiz. Bu işi yapabilecek makinalarımız var. Bu hattı 6 ayda bitirmek oldukça zor. Bu işi bitilebilmek için çoğu yolların zaman zaman kapatılması gerekmektedir. Eğer yollar kapatılmazsa 6 ayda bitiremeyiz. Bu süreç içerisinde boru kaynakları beton döküm işlemleri hafriyat işlemleri devam edeceğinden güvenlik için de bu yolların kapatılması gerekmektedir. Bu konuda da Kaymakam beyin ve diğer kuruluşların desteklerini beklemekteyiz. Onun dışında şuanda 3 kilometrelik bir hattı döşedik ve 50 kilometrelik malzeme şantiyemize inmiş durumda. Bu işin ana damarı İçmeler'den, Turunç'a kadar olan bölge bizim için çok önemli bir bölge. Bu bölgeyi kısa sürede bitirmek istiyorum. Bu yolun kapatılmasında tüm iş makinelerimizi ve ekipmanlarımızı o noktada çalıştıracağım. Hedefimiz yakın zamanda bitirip yolu açmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA