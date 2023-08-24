Marmaris Kaymakamı Aksoy, Kocaeli'ne vali yardımcısı olarak atandı

2023 yılı kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Kocaeli Vali yardımcısı olarak atanırken yerine Afyon Vali yardımcısı Nurullah Kaya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmi gazetede yayımlanmasının ardından 2019 yılından bu yana Marmaris'te görev yapmakta olan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy Kocaeli vali yardımcısı olarak atandı. Marmaris'in yeni Kaymakamı ise Afyon Vali Yardımcısı Nurullah Kaya oldu. - MUĞLA