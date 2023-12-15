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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Öğrenci Güvenliği İçin Denetim Uygulaması Gerçekleştiriyor

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri, ilköğretim okullarının çıkışında öğrencilerin güvenliği için denetim uygulaması gerçekleştirmeye devam ediyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri, ilköğretim okullarının çıkışında öğrencilerin güvenliği için denetim uygulaması gerçekleştirmeye devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara giriş çıkışlarının sağlanması hedefiyle trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Öğrenci servislerinin belge denetimleri ile öğrencilerin güvenli bir şekilde servis araçlarına bindirilmesi ve karşıdan karşıya güvenli geçişleri sağlamaya yönelik yapılan uygulamalarda ayrıca miniklere trafik eğitimi de verildi. Marmaris'te özellikle okul çıkışlarında öğrenci güvenliğini sağlamak ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacı ile Marmaris İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube amirliği ekipleri tarafından ilköğretim okullarında gerçekleştirilen denetim uygulamasında, öğrencilerin çıkış alanına araç giriş-çıkışını önlemek için özel tedbirler alındı. Trafik ekipleri, sürücülere sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, okul çevresindeki trafiği düzenli bir şekilde yönlendirdi. Yapılan uygulamalarda kask takmayan sürücülere de cezai işlemler uygulandı.

Okul çevrelerinde, okul başlangıç ve çıkış saatlerinde uygulamaların düzenli olarak devam edeceği, servis kontrolleri ile trafik denetimlerinin süreceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Marmaris Muğla Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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