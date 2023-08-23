Marmaris Girişinde Araziye Silah Atıldı

Marmaris girişi Çetibeli mevkiindeki kontrol noktasında yapılan denetimde, araçtan inen bir şahıs tabanca, mermi ve şarjörü araziye attı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Marmaris girişi Çetibeli mevkiindeki kontrol noktasında denetim esnasında denetim noktasına 400 metre mesafede duran ve araç inen şahıs tabanca, mermi ve şarjörü araziye attı.

Çetibeli Jandarma karakol ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolünde 35 plakalı bir aracın yol kontrol noktasına 400 metre kala durarak araçtan bir şahsın indiğinin görülmesi üzerine jandarma ekipleri durumdan şüphelendi. Ekiplerin müdahalesi ile K.İ. isimli şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, tabanca, şarjör ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA