Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı - Haberler

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Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Marmaris-Datça karayolu alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Marmaris-Datça karayolu alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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