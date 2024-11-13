Marmaris Açıklarındaki Düzensiz Göçmenlere Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botun motor arızası yapması sonrası yapılan yardım çağrısında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA