Marmaris Açıklarında Tekne Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. 22 metre boyundaki tekne, emniyetle Kumlubük Koyu'na yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında makinesi devre dışı kalan ve içerisinde 8 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kumlubük Koyu'na emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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