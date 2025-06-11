Marmaris Açıklarında Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. 22 metre boyundaki tekne, emniyetle Kumlubük Koyu'na yanaştırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris açıklarında makinesi devre dışı kalan ve içerisinde 8 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kumlubük Koyu'na emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa