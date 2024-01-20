Marmaris Açıklarında Özel Teknede Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel bir teknede rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Vatandaş, bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Marmaris açıklarında seyreden özel bir teknede bulunan vatandaş rahatsızlanınca yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA