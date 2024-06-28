Marmaris Açıklarında Geri İtildikten Sonra Kurtarılan Göçmenler
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salı içinde geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA