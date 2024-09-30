Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne motor arızası yapması sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA