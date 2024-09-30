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Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası yapan fiber tekne içerisinde bulunan 16 düzensiz göçmen ve 11 çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne motor arızası yapması sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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