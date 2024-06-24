Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası vermesi sonucu sürüklenen düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yaparken lastik botun motor arızası vermesi üzerine sürüklenen bot içindeki düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA