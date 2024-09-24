Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu

Lastik bot motor arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Lastik botta bulunanlar tarafından yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı. Lastik bot içerisinde bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda olay ile bağlantılı olarak Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada da 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. - MUĞLA