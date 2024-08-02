Marmaris Açıklarında Arızalanan Lastik Bot Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun motoru arıza yapınca yardım talebinde bulundular.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenmeye başladı. Lastik bottan yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA