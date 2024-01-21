Marmaris Açıklarında Arızalanan Lastik Bot İçerisindeki Göçmenler Kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bot arızalandı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda 13 göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bot arızalanınca sahil güvenlikten yardım istediler.
Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayınca yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA