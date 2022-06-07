Marmaris açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Marmaris açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bilisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.
(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa