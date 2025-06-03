Marmaris Açıklarında 5.8 Şiddetinde Deprem

Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Yaşanan depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilirken, deprem anı ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. - MUĞLA