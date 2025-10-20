Marmaris Açıklarında 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki motor ya içinde 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli motor yat durdurulmuş, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA