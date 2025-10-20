Marmaris Açıklarında 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, hareket halindeki bir motor yat içerisinde 39 düzensiz göçmen, 19'u çocuk olmak üzere yakalandı. Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulan yatın içindeki bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa