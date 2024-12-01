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Marmaris Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Yunanistan Tarafından İtiildi

Marmaris Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Yunanistan Tarafından İtiildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca can sallarıyla Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmenden 23'ü, Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. Bu grupta 14 çocuk da yer alıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde çok sayıda çocuğun bulunduğu 37 düzensiz göçmen Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itildi.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 23 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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