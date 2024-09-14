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Marmaris Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

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Marmaris açıklarında yasa dışı yollardan yelkenli tekne ile kaçma hazırlığında bulunan 35 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris açıklarında yasa dışı yollardan yelkenli tekne ile kaçma hazırlığında olan 35 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 35 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik İnsan Hakları Denizcilik Göçmenler Güvenlik Marmaris Politika 3-sayfa Göçmen Hukuk Suç

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