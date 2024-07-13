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Marmaris Açıklarında 26 Göçmen Geri İtildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 2 can salı içinde 26 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi Türk karasularına geri itildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 2 can salı içinde 26 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi Türk karasularına geri itildi.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen unsurlarınca 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Marmaris Göçmen Muğla 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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