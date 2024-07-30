Marmaris Açıklarında 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 25 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen can salı içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA