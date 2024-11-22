Üye Girişi
Haberler

Marmaris Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Marmaris Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 12'si çocuk toplam 24 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botun içinde 12'si çocuk 24 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 10 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak

Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye o ülkede uzay üssü kuracak

 Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde yeni delil bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU! BİM'de hangi aktüel ürünler var? 22 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara hava durumu | 23 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bugün hava durumu 22 Kasım! İstanbul'a yağmur yağacak mı? Adana hava durumu | 23 Kasım Adana'da hava nasıl olacak? Adana günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Antalya'da okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma okullar tatil mi edildi? A Milli Takım play-off kura çekimi tarihi ne zaman? Milli Takım play-off muhtemel rakipleri kim? ATV CANLI İZLE 22 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? ATV frekans canlı yayın bilgileri… Resmi Gazete'de TBMM kararları yayımlandı! Çocuk istismarı ve bebek ölümlerini araştırma komisyonundan karar BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.