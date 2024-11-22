Marmaris Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 12'si çocuk toplam 24 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botun içinde 12'si çocuk 24 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 10 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA