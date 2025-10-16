Marmaris Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 5'i çocuk toplam 22 düzensiz göçmen kurtarılıdı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA