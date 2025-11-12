Haberler

Marmaris Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonla 8'i çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde 8'i çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
