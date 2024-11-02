Marmaris Açıklarında 2 Göçmen Kaçakçısı ve 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, hareket halindeki bir teknede 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki teknede 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA