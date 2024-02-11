Marmaris Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Bir Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan Sahil güvenlik unsurlarınca durdurularak Türk Karsularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA