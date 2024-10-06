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Marmaris Açıklarında 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris Açıklarında 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bot içinde, 10 çocukla birlikte toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bot içinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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