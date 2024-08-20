Marmaris Açıklarında 12 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması sonucu sürüklenen lastik bot içindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA