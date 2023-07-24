Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen kişilere yolcular tarafından saldırı

Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen iki kişi, diğer yolcular tarafından dövüldü. İki olay da cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi diğer yolcular tarafından dövüldü.

İddiaya göre Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu. Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbede de adama yumruk atıldığı görülüyor. Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı. Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Diğer olay ise dün saat 20.30 sıralarında Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürüler bir kişiye yolcular saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Marmaray'da bulunan birçok yolcunun, kadınların videosunu çektiği iddia edilen kişiye saldırdığı görülüyor.