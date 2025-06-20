Marmaray Olayına Benzer Birine Silahlı Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaray'da çocuklarıyla seyahat eden bir babanın darp edilmesine odaklanan İbrahim Aktan'a benzetilen C.D. isimli kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki şüphelinin suç örgütü 'Daltonlar' ile bağlantıları bulunduğu ve saldırıyı azmettiren kişinin ismi de ortaya çıktı.

Marmaray'da iki çocuğuyla birlikte seyahat eden babanın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınıp serbest bırakılan ve sosyal medyada 'mavi gömlekli' olarak hedef gösterilen İbrahim Aktan'a benzetilen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Yakalanan 17 yaşındaki şüphelinin, suç örgütü 'Daltonlar' grubuyla mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde 16 Haziran Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 41 yaşındaki C.D. silahlı saldırıya uğradı. Bir kişi, C.D.'ye iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. C.D. saldırıyı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu silahla ateş eden 17 yaşındaki Y.B.D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, mahalleden tanıdığı 'Doğancan' isimli şahsın azmettirdiğini, Yenibosna'da tanımadığı bir şahsa ulaştırarak silahı oradan temin ettiğini söyledi.

Şüpheli Y.B.D.'nin cep telefonunda yapılan incelemede 'Daltonlar' grubu üyeleriyle mesajlaşmaları ortaya çıktı. 31 Mayıs tarihinde Marmaray'da çocuklarıyla birlikte seyahat eden bir babanın darp edilmesi olayında 'mavi gömlekli' olarak bilinen İbrahim Aktan'a yönelik silahlı saldırı planlandığı tespit edildi. Şüphelinin, C.D.'yi İbrahim Aktan'a benzettiği için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli Y.B.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı

Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.