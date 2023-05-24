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Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga

Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga

3. Sayfa Haberleri

Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada trende hasar oluştu.

Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda önceki gün akşam saatlerinde, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayırılmak istendi. Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaray Maltepe kavga 3. Sayfa Haberler

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