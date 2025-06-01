Marmaray'da Kadınların Fotoğrafını Çeken Şahıs Yakalandı

İstanbul'da Marmaray'da iddiaya göre kadınların fotoğrafını çeken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta Marmaray'da bir adam, kadınların görüntüsünü çekerken yakalandı. Olaya tepki gösteren diğer yolcular, adamın elinden telefonu alarak görüntüleri sildi. Sosyal medyada paylaşılan olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın İ.E.Y. olduğunu tespit etti. Şahıs Tuzla'da ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İSTANBUL