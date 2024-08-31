Üye Girişi
Haberler

Marmaraereğlisi'nde Zıpkın-22 Operasyonu: 6 şahıs yakalandı, 3 kişiye para cezası kesildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaraereğlisi'nde yapılan Zıpkın-22 Operasyonu'nda, aranan 6 şahıs ve hacizli bir araç yakalandı. Ayrıca trafik kurallarına uymayan 3 kişiye toplam 19.416 TL para cezası kesildi.

Marmaraereğlisi'nde yapılan Zıpkın-22 Operasyonu'nda, aranan 6 şahıs ve hacizli bir araç yakalandı. Ayrıca trafik kurallarına uymayan 3 kişiye toplam 19.416 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı, dar sokaklarda aranan şahıslara yönelik "Zıpkın-22 Operasyonu" kapsamında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Operasyon çerçevesinde toplamda 268 araç ve 867 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, aranan 6 kişi yakalandı. Ayrıca haciz kaydı bulunan bir araç tespit edilerek yakalandı.

Operasyon esnasında, kurallara uymayan 3 şahsa toplamda 19.416 TL trafik para cezası kesildi ve 1 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaraereğlisi Operasyon 3-sayfa trafik Güvenlik Trafik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title