Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Merkez Bankası, 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması

Marmaraereğlisi'nde Tarihi Eser Görünümlü Altın Dolandırıcılığı: 12 Kişi Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaraereğlisi'nde tarihi eser görünümlü altın satışı vaadiyle dolandırıcılık olayı gerçekleşti. 3 kişiyi dolandıran 12 kişi, şüpheli faaliyetler sonucu tutuklandı. Olayda ruhsatsız silahlar ve polis yeleği ele geçirildi.

Marmaraereğlisi'nde tarihi eser görünümlü altın dolandırıcılığı: 12 tutuklama

TEKİRDAĞ - Marmaraereğlisi ilçesinde tarihi eser görünümlü altın satma vaadiyle 3 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 12 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Marmaraereğlisi'nde yaşayan 3 kişi, bazı şahısların ellerinde tarihi eser niteliğinde altın bulunduğunu ve bu altınları satmayı teklif etmesi üzerine gayrimenkullerini ve birikimlerini sattı. Ancak, altınları teslim alacakları sırada polis yeleği giyen ve silah taşıyan kişilerin olay yerine gelerek paraya el koymasıyla dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar durumu yetkililere bildirdi.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu, olaya karıştığı belirlenen M.Ç, Y.Ç, M.D, S.T, T.P, E.İ, Ü.P, R.Ç, O.E, A.O.S, M.K.K ve A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve olayda kullanıldığı belirtilen polis yeleği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaraereğlisi'nde Tarihi Eser Görünümlü Altın Dolandırıcılığı: 12 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
img

Türk-İş'in asgari ücret önerisine AK Parti'den ilk yorum
img

İsrail'e açık açık meydan okudular
img

Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak
Bir ülke daha Bayraktar TB-2 için kapımızı çaldı, eğitimler bile tamam

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? İstanbul (İSKİ) barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler? Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıklandı mı? Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.