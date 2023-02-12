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Marmara Denizi semalarındaki gizemli cisim paraşütlü işaret fişeği çıktı

3. Sayfa Haberleri

Marmara Denizi semalarındaki gizemli cisim paraşütlü işaret fişeği çıktı

Yalova'da dün akşam Marmara Denizi'ne düştüğü gözlemlenen ışıklı cismin paraşütlü işaret fişeği olduğu öğrenildi.

Yalova'da dün akşam Marmara Denizi'ne düştüğü gözlemlenen ışıklı cismin paraşütlü işaret fişeği olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Marmara Denizi üzerinde gökyüzünde bir ateş topu belirdiğini gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarına sarıldı. Gökyüzünden yavaş yavaş denize inen parlak ışıklı cismin görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Işık saçan cisim denize düştükten sonra gözden kayboldu. Cismin deniz taşıtı, kıyı istasyonu, helikopter ve uçaklardan görünmeleri için tasarlanan ve yardım çağrısı olarak kullanılan işaret fişeği olduğu öğrenildi. Dik açıyla kullanılarak atıldığı öğrenilen paraşütlü işaret fişeğinin düştüğü yerin hemen yanı başındaki gemiden atıldığı tahmin ediliyor. Öte yandan bölgedeki kolluk ekiplerine herhangi bir ihbarın gelmediği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmara Denizi Yalova 3. Sayfa Haberler

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