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Marmara Denizi'nde Ticari Gemi Batma Tehlikesi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde bir ticari geminin batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Marmara Denizi Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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