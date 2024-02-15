Marmara Denizi'nde Ticari Gemi Batma Tehlikesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" - ANKARA