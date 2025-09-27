Marmara Denizi'nde Poyraz Nedeniyle Deniz Ulaşımı Aksamış Durumda

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ açıklarına demirlerken, balıkçı tekneleri de denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Zaman zaman hızı artan rüzgar nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında beklemeye alındı. Balıkçılar ise olumsuz hava koşulları sebebiyle tekneleriyle denize açılamadı. - TEKİRDAĞ