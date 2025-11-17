Marmara Denizi'nde Lodos Fırtınası Balıkçıları Limana Döndürdü

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Tekirdağ'da birçok balıkçı tekneleriyle Süleymanpaşa sahilindeki limana döndü.

Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa kıyılarında gün boyu etkili olan kuvvetli lodos, balıkçıları zorladı. Sabah saatlerinde avlanmak için denize açılan çok sayıda tekne, artan rüzgar ve yükselen dalgalar nedeniyle limana geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan martılar da rüzgarla birlikte dalgaların arasında adeta yiyecek kapma yarışına girdi. - TEKİRDAĞ