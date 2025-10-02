Haberler

Marmara Denizi'nde Deprem Bursa'da Panik Yarattı

Marmara Denizi'nde Deprem Bursa'da Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de hissedildi. İşyerinde alışveriş yapanlar panikle dışarı kaçtı ancak Bursa genelinde yıkım yaşanmadığı bildirildi.

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi. Orhangazi ilçesinde bir işyerinde deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerindekiler ve dışarıdakiler büyük panik yaşadılar.

Saat 14.55'te Marmaraereğlisi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem geniş coğrafyada hissedildi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir işyerinde alışveriş yapanlar ve esnaf panikle dışarı kaçtı. Deprem anında kapı önünde oturan diğer vatandaşlar da koşturmaya başladı.

Bursa genelinde depremle ilgili herhangi bir yıkım olmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

Survivor yarışmasıyla tanınmıştı! Aldığı acı haberle yıkıldı
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.