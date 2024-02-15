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Marmara Denizi'nde Batan Kuru Yük Gemisi Tespit Edildi

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Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisi, denizin 51 metre derinliğinde tespit edildi. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisi denizin 51 metre derinliğinde tespit edildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı yer tespit edildi. Batan geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 51 metre derinliğindeki denizin tabanında batan gemiye ait olduğu belirlenen gemi enkazı sonar cihazı ile görüntülendi.

Kayıp mürettabat için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca İstanbul'dan gelen Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun ve Kocaeli'nden gelen mayın arama gemisi de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olayın ilk anından itibaren Mudanya'daki kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Denizi Bursa Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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