Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinde hayatını kaybeden aşçı Adana'da toprağa verildi

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinde hayatını kaybeden aşçı Zeynep Kılınç Adana'da toprağa verildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere bin 250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Yapılan arama çalışmalarında gemide aşçı olarak çalışan mürettebat Adanalı Zeynep Kılnıç (33)'ın cansız bedeni bulundu. Bursa'da yapılan otopsisinin ardından Kılıç'ın cenazesi Adana'ya gönderildi.

Adana'da Kabasakal Mezarlığında Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi. - ADANA