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Marmara Denizi'nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Güvenlik Kamerasında

Marmara Denizi'nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Güvenlik Kamerasında
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Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde panik yaşanmasına yol açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların korkuyla dışarı çıktığı anlar kaydedildi.

Depremde panik anları güvenlik kamerasında

Marmara Denizi açıklarında yaşanan deprem çevresine böyle korku saldı

Başta İstanbul olmak üzere Bursa ve ilçelerinde de etkili olan deprem ile vatandaşların korku ve panik anları güvenlik kameralarına yansıdı

BURSA - Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ardından gelen 5.5. ve 4.5'lik artçı depremler başta İstanbul olmak üzere Bursa, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'den de hissedildi. Bursa'da bir çok işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların panikle dışarı çıktıkları görülüyor.

6,2 büyüklüğündeki deprem anı ve vatandaşların yaşadığı korku panik o sırada bulundukları yerlerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Bursa merkezde bir avize dükkanında deprem anında tavandaki avizelerin hepsini aynı anda sallanması dikkat çekerken, bijuteri dükkanında takı beğenen kadınların depremle birlikte ellerindeki ürünleri bırakıp hep birlikte kapıya doğru kaçmaları görülüyor.

Bursa'daki bir alışveriş merkezinde de yemek yiyenler restoran katını hızlıca terk ettiler.

Bandırma ilçesinde depreme bir AVM'de yakalanan onlarca kişinin yürüyen merdivene binmek için izdiham oluşturmaları, İnegöl Devlet Hastaneden kaçanlar ve Mustafakemalpaşa'da bir market sahibinin depremle birlikte dışarıya kaçtığı anlar da sosyal medyada korku ve merakla izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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