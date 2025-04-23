İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi

İstanbul'da okullarla ilgili karar verildi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı

Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Kocaeli'de Panik Yaşandı

Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Kocaeli'de Panik Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli'de de hissedildi. Deprem anında vatandaşların dışarı kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ardından gelen artçı depremler Kocaeli'de de hissedildi. Yaşanan sarsıntı ve vatandaşların kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Büyük korkuya neden olan depremi hisseden Kocaelili vatandaşlar dışarıya koştu. Çoğu vatandaş ve çocuklar yalın ayak dışarı kaçtı. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde vatandaşların kaçtığı anlar ve raflarda bulunan eşyaların sallanarak düştüğü görülüyor. O anlar anbean güvelik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.