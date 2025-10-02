Marmara Denizi'nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem: Öğrenciler Okulda Panik Yaşadı
Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin etkisi kent genelinde hissedilirken öğrenciler depreme okulda yakalandı. Bayrampaşa'da deprem esnasında öğrenciler panikle kendini dışarıya atarak okulun bahçesinde toplandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa