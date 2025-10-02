Haberler

Marmara Denizi'nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem: Öğrenciler Okulda Panik Yaşadı

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul Bayrampaşa'da okulda eğitim gören öğrencileri panikle dışarıya çıkmaya zorladı. Depremin etkileri kent genelinde hissedildi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme İstanbul Bayrampaşa'da okulda yakalanan öğrenciler panikle kendilerini dışarıya attı.

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin etkisi kent genelinde hissedilirken öğrenciler depreme okulda yakalandı. Bayrampaşa'da deprem esnasında öğrenciler panikle kendini dışarıya atarak okulun bahçesinde toplandı. - İSTANBUL

