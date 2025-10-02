Marmara Denizi'nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Hissedildi

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un Güngören ilçesinde de hissedildi. Deprem esnasında hukuk bürosunda bulunan avukat kendini dışarıya attı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

