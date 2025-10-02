Marmara Denizi'nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Hissedildi
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un Güngören ilçesinde de hissedildi. Deprem sırasında bir avukat kendini dışarı attı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa