Haberler

Marmara Denizi'nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Hissedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un Güngören ilçesinde de hissedildi. Deprem sırasında bir avukat kendini dışarı attı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un Güngören ilçesinde de hissedildi. Deprem esnasında hukuk bürosunda bulunan avukat kendini dışarıya attı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem esnasında Güngören'deki hukuk bürosunda bulunan avukat kendisini dışarı attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor: Cinayet bürosu devrede

Güllü'nün ölümünde çelişkili bulgular! Cinayet bürosu devrede
Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü

Duruşma salonu karıştı! Sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.