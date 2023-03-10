Marmara Denizi'nde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp 3. Sayfa Haberleri Marmara Denizi'nde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Bursa Gemlik'ten Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknesi kıyı şeridine döndüğü esnada alabora oldu. Marmara Denizi'nde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp BURSA - Bursa Gemlik'ten Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknesi kıyı şeridine döndüğü esnada alabora oldu. Teknede bulunan 3 kişiden ikisi kurtarılırken, kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Gemlik'ten Marmara Denizi'ne balıkçı teknesiyle açılan 3 kişi, kıyı şeridindeki balıkçı barınağına döndüğü esnada teknenin alabora olmasıyla sular altında kaldı. Kısa sürede batan teknede bulunan iki kişi, çevredeki vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teknede bulunduğu ve denize düştüğü öne sürülen 3. kişinin bulunması için sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal Marmara Denizi Bursa 3. Sayfa Haberler

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