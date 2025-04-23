Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.55'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Silivri ilçesine 23.07 kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ANKARA