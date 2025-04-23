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Marmara Denizi'nde 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 3.5 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde saat 17.55'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 14 kilometre, merkez üssü Silivri'ye 23.07 kilometre uzaklıkta. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.55'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Silivri ilçesine 23.07 kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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