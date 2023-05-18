Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Marmara Adası'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Marmara Adası'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Marmara Adası'nda karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'dan İstanbul Tuzla'ya hareket eden "Princess Wafya" isimli Sierra Leone bayraklı 97 metre boyundaki gemi, Marmara Adası'nın Gündoğdu mevkiinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "Nazım Tur" römorkörü sevk edildi. Balık adamlar ekibinin yaptığı su altı incelemesinin ardından gemi, uzman kurtarma ekibi ve römorkör tarafından kurtarılarak uzun uğraşlar sonunda güvenli bölgeye alındı. - BALIKESİR

Balıkesir Seçim Sonuçları
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Marmara Adası Balıkesir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title