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Marketten powerbank çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Marketten powerbank çalan hırsız kamerada

Arnavutköy'de bir markete giren genç, iş yeri sahibini oyalayarak reyonda bulunan powerbanki çaldı.

Arnavutköy'de bir markete giren genç, iş yeri sahibini oyalayarak reyonda bulunan powerbanki çaldı. Hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market sahibi çocuğu yakalayarak poşetin içinden powerbanki geri aldı.

Arnavutköy'de bir markete giren genç, iş yeri sahibini konuşarak oyaladı. İstediği başka bir ürünü göstererek ayağa kalkmasını fırsat bilen hırsız, reyonda bulunan powerbanki çaldı. Pes dedirten hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market sahibi genci yakalayarak dükkana geri getirdi ve poşetin içinden powerbanki aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Market, 3. Sayfa, Haberler

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