Marketten para ve içki çalan şüphelinin 23 suç kaydı çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marketten para ve içki çalan şüphelinin 23 suç kaydı çıktı

Marketten para ve içki çalan şüphelinin 23 suç kaydı çıktı

Antalya'da bir marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin 23 suç kaydı bulunduğu ve hırsızlık suçundan Adana'daki adli makamlarca arandığı tespit edildi.

 - Güncelleme:

Antalya'da bir marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin 23 suç kaydı bulunduğu ve hırsızlık suçundan Adana'daki adli makamlarca arandığı tespit edildi.

Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde V.Ö., işletmeciliğini yaptığı marketin kasasından 3 bin TL nakit para ve bin 200 TL değerinde içki çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı değerlendirmeye alan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Trafik Timleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı araştırmada şüpheli motosikletli bir şahsı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin 23 adet suç kaydı bulunan Z.A. olduğu ve Adana Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelinin üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada ise marketten çalmış olduğu 3 bin TL ile 2 şişe alkol bulunarak market sahibi V.Ö.'ye teslim edildi. Şüpheli Z.A. hakkında yasal işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Antalya Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title